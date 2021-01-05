Мексика намерена предложить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу

Президент страны Мануэль Лопес Обрадор сказал, что поручит МИДу начать необходимую процедуру. Мехико собирается также просить Великобританию о возможности оставить Ассанжа на свободе. Обрадор приветствовал решение лондонского суда, который накануне отказался выдавать США основателя интернет-проекта, на котором были опубликованы многие секретные документы американской администрации. В Соединенных штатах Ассанжу может грозит до 175 лет тюремного заключения.
2021-01-05T03:08:16+03:00
2021-01-05T03:08:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 05 января 2021
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