Мексика намерена предложить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу

Президент страны Мануэль Лопес Обрадор сказал, что поручит МИДу начать необходимую процедуру. Мехико собирается также просить Великобританию о возможности оставить Ассанжа на свободе. Обрадор приветствовал решение лондонского суда, который накануне отказался выдавать США основателя интернет-проекта, на котором были опубликованы многие секретные документы американской администрации. В Соединенных штатах Ассанжу может грозит до 175 лет тюремного заключения.