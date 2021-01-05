Новые подробности появляются о силовиках, которые могут быть связаны с отравлением Алексея Навального

Телеканал «Дождь» обратил внимание, что даты поездок сотрудников ФСБ, которые фигурируют в журналистском расследовании, совпадают с датами смертей в тех регионах общественных деятелей и оппозиционеров. В частности, журналиста и правозащитника Тимура Куашева в Нальчике, или общественного активиста Руслана Магомедрагимова в Каспийске. Ранее журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев выложил в открытый доступ данные обо всех поездках тех сотрудников ФСБ, кто может быть причастен к отравлению Навального. Позже в эфире «Эха Москвы» он сказал, что на основе этих данных можно предположить их причастность еще к трем убийствам.
2021-01-05T03:07:34+03:00
2021-01-05T04:01:22+03:00
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03:07, 05 января 2021
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