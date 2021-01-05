Сборная Канады открыла счет уже на первой минуте в матче с Россией в полуфинале молодежного чемпионата мира

Турнир проходит в Канаде. Идет 1 период. Счет 2:0 в пользу канадцев.
2021-01-05T02:29:22+03:00
2021-01-05T02:29:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:29, 05 января 2021
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