Венгрия отказывается от закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Будапеште сказали, что высоко оценивают качество препарата. Однако там считают, что Россия не сможет обеспечить необходимого объема поставок из-за ограничений производственных мощностей. Венгерские власти собираются покупать вакцины от коронавируса через механизм закупок ЕС или непосредственно из Китая. Ранее стана получила небольшую партию российской вакцины для тестирования.