Венгрия отказывается от закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Будапеште сказали, что высоко оценивают качество препарата. Однако там считают, что Россия не сможет обеспечить необходимого объема поставок из-за ограничений производственных мощностей. Венгерские власти собираются покупать вакцины от коронавируса через механизм закупок ЕС или непосредственно из Китая. Ранее стана получила небольшую партию российской вакцины для тестирования.
2021-01-05T02:09:08+03:00
2021-01-05T02:09:08+03:00
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02:09, 05 января 2021
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