Власти США назвали «ядерным шантажом» решение Ирана обогащать уран до 20%

В американском Госдепартаменте считают, что такая политика Тегерана потерпит неудачу. В Вашингтоне уверены, что Исламская республика сохранила документацию о прошлой ядерной программе и оставила на службе отвечавших за нее сотрудников. Белый дом рассчитывает, что Международное агентство по атомной энергии будет отслеживать и сообщать о любой новой деятельности Ирана в ядерной сфере. Иран отрицает, что когда-либо разрабатывал ядерное оружие. Накануне представитель правительства объявил, что Тегеран запустил на своем ядерном объекте процесс обогащения урана до такого уровня, выше которого он может использоваться в производстве оружия.