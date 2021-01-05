Власти США назвали «ядерным шантажом» решение Ирана обогащать уран до 20%

В американском Госдепартаменте считают, что такая политика Тегерана потерпит неудачу. В Вашингтоне уверены, что Исламская республика сохранила документацию о прошлой ядерной программе и оставила на службе отвечавших за нее сотрудников. Белый дом рассчитывает, что Международное агентство по атомной энергии будет отслеживать и сообщать о любой новой деятельности Ирана в ядерной сфере. Иран отрицает, что когда-либо разрабатывал ядерное оружие. Накануне представитель правительства объявил, что Тегеран запустил на своем ядерном объекте процесс обогащения урана до такого уровня, выше которого он может использоваться в производстве оружия.
2021-01-05T02:08:36+03:00
2021-01-05T02:08:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 05 января 2021
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