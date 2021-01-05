Кузбасский журналист Наталья Зубкова пожаловалась на вызов в полицию по делу о клевете

При этом сотрудники МВД вместо повестки сказали ей, что инициатива допросить журналиста исходит от городского прокурора в связи с принятыми поправками к закону о клевете, сказала Зубкова местному интернет-изданию «Абажур». Она связывает расследование со статьей о плохом техническом состоянии здания местной школы и сборе денег с родителей. В прошлом месяце Госдума ужесточила наказание по статье о клевете – до пяти лет лишения свободы. Ранее, как напоминает правозащитный проект «ОВД-Инфо», у Зубковой уже были конфликты с местными властями из-за публикаций и общественной деятельности.
2021-01-05T02:08:07+03:00
2021-01-05T02:08:07+03:00
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02:08, 05 января 2021
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