Кузбасский журналист Наталья Зубкова пожаловалась на вызов в полицию по делу о клевете

При этом сотрудники МВД вместо повестки сказали ей, что инициатива допросить журналиста исходит от городского прокурора в связи с принятыми поправками к закону о клевете, сказала Зубкова местному интернет-изданию «Абажур». Она связывает расследование со статьей о плохом техническом состоянии здания местной школы и сборе денег с родителей. В прошлом месяце Госдума ужесточила наказание по статье о клевете – до пяти лет лишения свободы. Ранее, как напоминает правозащитный проект «ОВД-Инфо», у Зубковой уже были конфликты с местными властями из-за публикаций и общественной деятельности.