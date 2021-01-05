Московские полицейские задержали подозреваемого, который устроил стрельбу на юго-востоке города

Задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в столичном управлении МВД. Накануне вечером неизвестный выстрелил несколько раз в подъезде дома на ул. Васильцовский Стан. Предположительно, стрельба велась из ружья. Сообщается, что никто не пострадал. Мотивы стрелявшего также пока неизвестны.