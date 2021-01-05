В Перми найден мертвым бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян

Его тело обнаружили в машине, которая попала в ДТП, однако авария не стала причиной смерти, подчеркивают в полиции. Как передает агентство ТАСС, сейчас сотрудники МВД проводят проверку, по предварительной версии, Саркисян мог совершить самоубийство. В том же ДТП пострадал еще один человек.