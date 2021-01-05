В Москве сегодня пройдет прощание с народным артистом Владимиром Кореневым

Панихида начнется в электротеатре «Станиславский» в 10 утра. Актер, известный по главной роли в фильме «Человек-амфибия» и другим работам, скончался в субботу на 81-м году жизни из-за коронавируса. Всего на его счету около тридцати ролей в кино и десятки работ в театре.