В Москве сегодня пройдет прощание с народным артистом Владимиром Кореневым

Панихида начнется в электротеатре «Станиславский» в 10 утра. Актер, известный по главной роли в фильме «Человек-амфибия» и другим работам, скончался в субботу на 81-м году жизни из-за коронавируса. Всего на его счету около тридцати ролей в кино и десятки работ в театре.
2021-01-05T02:04:54+03:00
2021-01-05T02:04:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 05 января 2021
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