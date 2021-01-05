Министерство культуры России открестилось от кураторства ЛГБТ-фестиваля

Глава ведомства Ольга Любимова назвала клеветой публикации, будто она поручила провести подобное мероприятие в Санкт-Петербурге. Кинофестиваль «Бок о бок», о котором идет речь, по словам министра, никогда не проходил при поддержке министерства культуры. По ее словам, журналисты неверно поняли текст приказа, в котором упомянут форум. Документ был опубликован в конце декабря. В нем Любимова приказала утвердить перечень кинофестивалей на этот год. В министерстве добавили, что планируют в этом году пересмотреть механизм подачи заявок на проведение фестивалей.
2021-01-05T01:07:33+03:00
2021-01-05T01:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 05 января 2021
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