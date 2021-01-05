Участники сделки о заморозке нефтедобычи планируют вновь вернуться к вопросу о квоте на февраль

Накануне министрам так и не удалось прийти к единому мнению, стоит ли увеличивать производство, говорят представители делегаций. Россия и Казахстан, как сообщается, предложили восстановить добычу в следующем месяце еще на 0,5 млн баррелей в сутки. Другие участники альянса выступают за сохранение нынешних объемов.

