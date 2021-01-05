Полиция Украины утверждает, что получила сведения о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета

В МВД объявили об этом после публикации в бельгийском издании EUObserver расследования, где говорится о том, как белорусские спецслужбы могли планировать убийства ряда неугодных президенту Александру Лукашенко лиц. По словам авторов публикации, им удалось завладеть записью совещания в руководстве КГБ, которое состоялось 8 лет назад. Участники разговора обсуждают возможность убийства Шеремета при помощи взрывчатки. Спустя 4 года машину журналиста взорвали в центре Киева. В МВД Украины, как пишет британский сайт ВВС, добавили, что публикация записи подтверждает основную версию следствия в том, что обвиняемые в убийстве Шеремета действовали по заказу неустановленных лиц. Подлинность самой записи остается неподтвержденной. В Минске ее пока не комментировали.
2021-01-05T01:05:56+03:00
2021-01-05T01:05:56+03:00
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01:05, 05 января 2021
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