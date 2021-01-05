Двое американских конгрессменов-демократов потребовали от ФБР начать расследование в отношении действующего президента

Это связано с публикацией записи, на которой Дональд Трамп добивается, чтобы руководство штата Джорджия изменило результаты президентских выборов в его пользу. По мнению членов Конгресса Теда Лью и Кэтлин Райс, таким образом нынешний хозяин Белого дома участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения преступления. Об этом говорится в их письме главе Бюро Кристоферу Рэю, передает телеканал NBC. Тем временем в прокуратуре штата Джорджия, как передает агентство ТАСС, также выразили готовность провести свое расследование в связи со звонком президента.