Новый жесткий карантин вводят с сегодняшнего дня в Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об этом из-за роста случаев заражения коронавирусом. В частности, английские школы вновь переходят на дистанционный режим работы. Жителям региона разрешено выходить из дома лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Нынешний, уже третий карантин, продлится минимум до середины февраля. Как отмечают наблюдатели, он похож на тот, что вводили весной и гораздо строже ноябрьского. В Британии уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.