Новый жесткий карантин вводят с сегодняшнего дня в Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об этом из-за роста случаев заражения коронавирусом. В частности, английские школы вновь переходят на дистанционный режим работы. Жителям региона разрешено выходить из дома лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Нынешний, уже третий карантин, продлится минимум до середины февраля. Как отмечают наблюдатели, он похож на тот, что вводили весной и гораздо строже ноябрьского. В Британии уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.
2021-01-05T01:04:44+03:00
2021-01-05T01:04:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2768934-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 05 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Дело о сбитом российском вертолёте МИ-24 будет расследоваться по статье «Умышленное убийство двух и более лиц» Первоначально инцидент в небе над границей между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли два российских летчика, трактовали как нарушение правил полетов, которое повлекло за собой смерть людей…
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)