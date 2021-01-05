В Москве простятся с народным артистом России Владимиром Кореневым. Он скончался 2 января на 81 году жизни от коронавируса.

Гражданская панихида начнется в 10 утра на основной сцене электротеатра «Станиславский», где Коренев служил почти 60 лет. Известность артист получил после исполнения роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Всего на его счету около тридцати ролей в кино и десятки в театре. Похоронят артиста на Введенском кладбище, рядом с отцом и матерью.