Это подтвердил в понедельник телеканалу ATV премьер-министра страны Гергели Гуляс. Он объяснил это решение
Недостатком производственных мощностей в России. По его словам, вакцины в массовом порядке могут поступать в рамках закупок ЕС и из Китая. Ранее сообщалось, что Венгрия принимала участие в испытаниях «Спутника V» и поучила около 6 тысяч доз. На прошлой неделе появилась информация об отказе Будапешта закупать российский препарат, но Российский фонд прямых инвестиций, который отвечает за сбыт вакцины за рубежом, это отрицал.
Венгрия все же отказывается от закупок российской вакцины «Спутника V»
Это подтвердил в понедельник телеканалу ATV премьер-министра страны Гергели Гуляс. Он объяснил это решение