Венгрия все же отказывается от закупок российской вакцины «Спутника V»

Это подтвердил в понедельник телеканалу ATV премьер-министра страны Гергели Гуляс. Он объяснил это решение

Недостатком производственных мощностей в России. По его словам, вакцины в массовом порядке могут поступать в рамках закупок ЕС и из Китая. Ранее сообщалось, что Венгрия принимала участие в испытаниях «Спутника V» и поучила около 6 тысяч доз. На прошлой неделе появилась информация об отказе Будапешта закупать российский препарат, но Российский фонд прямых инвестиций, который отвечает за сбыт вакцины за рубежом, это отрицал.