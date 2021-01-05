Сербия начинает массовую прививочную кампанию российской вакциной Спутник V

Власти рассчитывают до конца недели использовать 2 тысячи 400 доз российской вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек. Интерес к вакцинации оказался значительно выше предполагаемого и первую дозу получат около 700 тысяч сербов. В первую очередь прививки поставят медицинским работникам и пациентам геронтологических центров. В Сербии используют и вакцину компании Пфайзер, но пока страна получила меньше доз, чем было обещано.

Препарат этой же фирмы поступит сегодня в пять больниц крупнейших городов Литвы. Здесь также применяют медикаменты компаний АстраЗенека и Янссен. Вакцинация в этой стране не является обязательной. В Польше началось расследования манипуляций с очередями на вакцинацию. Выяснилось, что первыми привились евродепутат, директор одного из телеканалов и другие известные люди и их родственники, а не медицинские работники.

В Европе с начала пандемии коронавирусом заразились более 24 миллионов человек.