В Англии вводится жесткий карантин из-за коронавируса. Уже третий с начала пандемии

Об этом решении объявил час назад премьер Борис Джонсон. Он отметил, что новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью.

Ограничения начинают действовать с полуночи. Они напоминают те, что вводились весной. Сроки их окончания зависят от динамики заражения, сообщил премьер, пообещав, что к середине февраля будут привиты приоритетные группы населения. Меры касаются только Англии, так как в других частях Великобритании этот вопрос регулируется местными властями. Ранее власти Шотландии объявили о продлении до конца января всех введенных ранее ограничений.

В понедельник суточный прирост заражений превысил 58 тысяч — это рекорд с начала пандемии, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев.