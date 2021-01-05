США заявили о намерении и дальше добиваться экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Накануне суд в Лондоне отказал Вашингтону в этом требовании.

Вердикт Центрального уголовного суда Лондона в министерстве юстиции США назвали «крайне разочаровывающим». В Соединенных Штатах против Ассанжа намеревались выдвинуть почти два десятка уголовных обвинений в шпионаже и хакерской деятельности. Теперь Вашингтон намерен подать апелляцию на отказ в экстрадиции журналиста в США.

Судья мотивировала свое решение тем, что в Штатах психическое состояние основателя WIkileaks может ухудшиться до такой степени, что он может покончить с собой, даже под строгим контролем. При этом судья отвергла аргументы Ассанжа и его защиты о том, что его преследование в Штатах политически мотивировано и нарушает свободу слова, а процесс будет несправедливым.

Тем временем президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен предложить журналисту политическое убежище. По его словам, он обратится с этой просьбой к британскому МИДу. Сам Ассанж продолжает оставаться под стражей, лондонский суд в среду рассмотрит его прошение об освобождении под залог.

Ассанжу в США грозит до 175 лет заключения по обвинению в раскрытии секретной информации об американских военных кампаниях в Афганистане и Ираке.