В Великобритании вводится национальный карантин из-за коронавируса. Уже третий с начала пандемии. Об этом решении объявил только что премьер Борис Джонсон. Он отметил, что новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Ограничения начнут действовать уже с завтрашнего дня.
2021-01-04T23:24:13+03:00
2021-01-04T23:25:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2768918-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:24, 04 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Дело о сбитом российском вертолёте МИ-24 будет расследоваться по статье «Умышленное убийство двух и более лиц» Первоначально инцидент в небе над границей между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли два российских летчика, трактовали как нарушение правил полетов, которое повлекло за собой смерть людей…
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)