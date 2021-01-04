В Великобритании вводится национальный карантин из-за коронавируса. Уже третий с начала пандемии. Об этом решении объявил только что премьер Борис Джонсон. Он отметил, что новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Ограничения начнут действовать уже с завтрашнего дня.