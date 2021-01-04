Прокуратура Джорджии намерена добиваться правосудия в связи с телефонным звонком Трампа по поводу выборов

Прокуратура американского штата Джорджия намерена добиваться правосудия в связи с телефонным звонком действующего президента

США Дональда Трампа по поводу выборов. Согласно аудиозаписи, которую опубликовала накануне газета «Вашингтон пост», американский лидер пытался добиться от секретаря штата республиканца Брэда Раффенспергера изменения итогов голосования в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Один из членов избирательной комиссии штата попросил Раффенспергера запустить расследование в связи с возможными нарушениями, которые Трамп мог допустить во время телефонного звонка, сообщила прокурор крупнейшего в штате округа Фултон Фани Уиллис. По ее словам, после этого «избирательная комиссия сможет передать дело прокуратуре округа и штата».