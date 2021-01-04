В Саратовской области возбуждено уголовное дело о вандализме в связи с инцидентом у Вечного огня

В Саратовской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о вандализме в связи с инцидентом у Вечного огня. Санкции статьи предусматривают вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет, — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, двое азербайджанцев пили пиво и грызли семечки у Вечного огня в Вольске, бросая шелуху от семечек в Вечный огонь. На призывы местной жительницы уйти, они угрожали «всесильным дядей».

Позже в азербайджанской диаспоре заявили, что провели с ними жесткую беседу, после чего провинившиеся публично извинились, однако это не помогло им избежать уголовного преследования.