Переговоры стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в феврале, перенесены на завтра. В ходе сегодняшних шестичасовых дискуссий министрам не удалось достичь договоренности. Об этом сообщили ТАСС три участника встречи, позже эту информацию подтвердил и секретариат ОПЕК. Сегодня министры обсуждали целесообразность повышения добычи. Россия и Казахстан настаивают на необходимости восстанавливать ее еще на 0,5 млн баррелей в сутки, а другие участники альянса считают, что нынешний уровень сокращения нужно сохранить и в феврале. Как ожидается, до начала встречи Россия и Саудовская Аравия могут провести двусторонние консультации.
2021-01-04T23:02:00+03:00
2021-01-04T23:03:17+03:00
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23:02, 04 января 2021
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