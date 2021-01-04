Переговоры стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в феврале, перенесены на завтра. В ходе сегодняшних шестичасовых дискуссий министрам не удалось достичь договоренности. Об этом сообщили ТАСС три участника встречи, позже эту информацию подтвердил и секретариат ОПЕК. Сегодня министры обсуждали целесообразность повышения добычи. Россия и Казахстан настаивают на необходимости восстанавливать ее еще на 0,5 млн баррелей в сутки, а другие участники альянса считают, что нынешний уровень сокращения нужно сохранить и в феврале. Как ожидается, до начала встречи Россия и Саудовская Аравия могут провести двусторонние консультации.