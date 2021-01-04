Пермская полиция проводит проверку после обнаружения в автомобиле тела мужчины с огнестрельным ранением головы

По данным источников ТАСС и РИА Новости в силовых структурах погибший — бывший глава колонии «Белый лебедь» Ашот Саркисян. По данным телеграм-канала Life, он покончил с собой после ДТП. По предварительной информации, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, автомобиль Toyota Land Cruiser , за рулем которого он находился, столкнулся с Ford Focus. Пострадала пассажирка Ford, ей назначено амбулаторное лечение. Как сообщили в МВД, на месте происшествия обнаружено официально зарегистрированное огнестрельное оружие.
2021-01-04T22:33:11+03:00
2021-01-04T22:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 04 января 2021
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