Саудовская Аравия и Катар согласились открыть друг для друга сухопутные и морские границы и воздушное пространство

Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на МИД Кувейта, который выступает в качестве посредника на переговорах между странами. Это произойдет уже нынешним вечером перед завтрашним саммитом лидеров стран Персидского залива.
2021-01-04T23:05:00+03:00
2021-01-04T23:05:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 04 января 2021
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