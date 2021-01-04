Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение противокоронавирусных мер является обязательным. В заявлении, кабинета министров, которое приводит Афинское Македонское агентство новостей, выражается надежда, что церковь осознает важность ситуации и ответственно отнесется к решениям властей страны.

Греческое правительство на прошлой неделе объявило об ужесточении и продлении до 11 января карантина по всей стране. Согласно этому решению, церкви должны оставаться закрытыми для верующих, в том числе 6 января, когда греческая церковь празднует Крещение, также не должно проходить освящения вод на открытом воздухе. Синод Элладской православной церкви, обсудив это на сегодняшнем внеочередном заседании, единогласно постановил, что храмы в праздник должны быть открыты, как это было согласовано ранее. В этой связи Синод направил письмо протеста правительству Греции.