Z Архив новостей новости
5 20 6 2571
22:04, 04 января 2021

Дональд Трамп пообещал раскрыть достоверные итоги президентских выборов в США

Он планирует это сделать на заседании американского Конгресса в среду. Ближайшей ночью действующий глава Белого дома отправляется в Джорджию, где выступит перед своими сторонниками. Завтра там пройдет второй тур выборов в Сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.
Ранее газета «Вашингтон пост» распространила аудиозапись разговора американского лидера с представителями властей Джорджии, из которой следует, что хозяин Белого дома требовал «найти» достаточное количество отданных в его поддержку голосов, чтобы подтвердить его победу в штате.

Реальной перспективы сохранить власть у Трампа нет, считает эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов.
Также Алексей Наумов отметил, что все усилия Трампа направлены на замедление процесса передачи власти.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 31 декабря Поздравить…

5 210 6 5671 31.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 117 6 9208 01.01
Новости

Владимир Путин поручил правительству представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров Срок исполнения данного поручения – 1 февраля…

5 37 6 5291
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

«Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными…» Сегодня не все хотят вспоминать о просчетах Сталина, которые повлекли за собой поражения Красной армии летом и осенью 1941 года, трагедию миллионов наших военнопленных и граждан, оказавшихся на оккупированной территории…

5 208 6 32044 10:52
Новости

фото: Carolyn Kaster / AP Дональд Трамп поспорил с руководством штата Джорджия относительно нарушений на президентских выборах В прессе тем временем появилась аудиозапись, на которой глава государства требует от чиновников найти недостающие голоса в его поддержку…

5 35 6 5790
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

И как только американцы справляются? Нет никаких «федеральных округов» и полпредств. И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...

5 584 6 98576 02.01
Новости

фото: из личного архива Ванессы Коган Правозащитница Ванесса Коган задержана в Москве Гражданка США многие годы живет и работает в России, откуда теперь ей грозит выдворение…

5 69 6 68897
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 228 6 40901 01.01
8читать ;смотреть
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 367 6 72042 29.12
Новости

фото: Наталия Федосенко / ТАСС EUobserver: Александр Лукашенко мог планировать политические убийства за границей В качестве доказательства сайт приводит 24-минутный отрывок аудиозаписи, сделанной в 2012 году…

5 27 6 5423
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Если ты не иноагент, то спроси себя — что с тобой не так? Тогда получится, что присвоение человеку этого дурацкого лейбла будет автоматом усиливать его информационное присутствие…

5 120 6 26063 29.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 36 6 7998 31.12
Новости

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил о появлении в Институте истории РАН сотрудника ФСБ Причины направления этого человека в учреждение неизвестны, рассказал «Эху» Борис Вишневский…

5 33 6 7288
Новости

В Португалии 41-летняя женщина внезапно скончалась спустя 48 часов после прививки от коронавируса Pfizer-BioNTech Об этом пишет издание Daily Mail. Отмечается, что до этого она не имела каких-либо проблем со здоровьем и сразу после вакцинации не испытывала никаких побочных эффектов…

5 38 6 8579
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Welcome to the club Метка «иностранный агент» сегодня безошибочно означает не-принадлежность к правящим ворам и убийцам, не правда ли? Это очень немало, я считаю. Я нашиваю эту метку…

5 256 6 62661 30.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Длинные зимние каникулы и другие решения В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте…

5 72 6 17562 29.12

Популярное за неделю

Новости

фото: @bazabazon Дело о сбитом российском вертолёте МИ-24 будет расследоваться по статье «Умышленное убийство двух и более лиц» Первоначально инцидент в небе над границей между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли два российских летчика, трактовали как нарушение правил полетов, которое повлекло за собой смерть людей…

5 41 6 16567
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Поздравлять не с чем, потому что вся та мерзость, которая была посеяна в 20-м году, должна взойти и бурно заколоситься в 21-м…

5 54 6 101701 30.12
#слушать 52:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 3040 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 169 6 376937 31.12
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин себе подарок уже сделал: подарил себе кучу безумных законов, согласно которым всё население страны можно объявить иноагентами или врагами народа, как оно по-старому…

5 92 6 85218 02.01
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8932616
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4752329

Сегодня в эфире