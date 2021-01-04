Дональд Трамп пообещал раскрыть достоверные итоги президентских выборов в США

Он планирует это сделать на заседании американского Конгресса в среду. Ближайшей ночью действующий глава Белого дома отправляется в Джорджию, где выступит перед своими сторонниками. Завтра там пройдет второй тур выборов в Сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.

Ранее газета «Вашингтон пост» распространила аудиозапись разговора американского лидера с представителями властей Джорджии, из которой следует, что хозяин Белого дома требовал «найти» достаточное количество отданных в его поддержку голосов, чтобы подтвердить его победу в штате.

Реальной перспективы сохранить власть у Трампа нет, считает эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Также Алексей Наумов отметил, что все усилия Трампа направлены на замедление процесса передачи власти.