Страны-участницы альянса ОПЕК+ пока не договорились об уровне добычи нефти в феврале

Большинство государств полагает, что нужно сохранить нынешние объемы добычи, в то время как Россия считает возможным ее увеличить. По данным источников российских агентств, встреча продолжится завтра.

Основным камнем преткновения в обсуждении стран альянса является вопрос о повышении добычи нефти в общей сложности на 500 тысяч баррелей в сутки. Инициировала это предложение Москва. Российский вице-премьер Александр Новак перед началом заседания ОПЕК+ выразил мнение, что в этом году мировой рынок может ждать восстановление спроса на нефть, вызванное, в том числе, началом массовой вакцинации от коронавируса.

По данным собеседников российских агентств, Москву в этом вопросе поддерживает только Казахстан. Остальные – в том числе, Саудовская Аравия, — считают, что неопределенность на рынке довольно высока и нужно продолжать поддерживать баланс. Позиция этих стран – сохранение нынешнего уровня сокращения добычи нефти на уровне 7,2 млн баррелей в сутки. Он был установлен в декабре, при этом данные условия более жесткие, чем предполагалось соглашением в рамках ОПЕК+ ранее.

Изначально добыча нефти в 2021 году должна была повыситься на 2 млн баррелей в сутки, а сокращение, таким образом, составить чуть менее 6 млн баррелей. Однако страны альянса договорились снимать ограничения постепенно и утверждать их в рамках ежемесячных заседаний.

На фоне неопределенности в рамках встречи ОПЕК+ цены на нефть демонстрируют небольшое снижение. За баррель сырья марки Brent дают чуть более 51 доллара, за баррель марки WTI – около 48 долларов.