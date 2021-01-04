Минюст США оставил без комментариев заявление президента Мексики о намерении предложить политическое убежище Ассанжу

Минюст США оставил без комментариев заявление президента Мексики о намерении предложить политическое убежище основателю Викиликс Джулиану Ассанжу. Сегодня лондонский суд отказал его экстрадировать в Соединенные Штаты из-за риска его психическому здоровью. В течение ближайших двух недель американская сторона намерена подать апелляцию на это решение. Вашингтон намерен продолжить добиваться выдачи подозреваемого. Его обвиняют в шпионаже и крупнейшем в истории США хищении секретной информации.

В случае экстрадиции Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.