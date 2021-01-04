В заявлении Кабинета министров, которое цитирует РИА Новости, выражается надежда на то, что Церковь осознает важность ситуации в связи с пандемией коронавируса и ответственно отнесется к решениям властей страны.
Ранее сегодня Синод выступил против закрытия храмов 6-го января и призвал Кабинет к диалогу.
Правительство Греции отвергло требования Синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение
В заявлении Кабинета министров, которое цитирует РИА Новости, выражается надежда на то, что Церковь осознает важность ситуации в связи с пандемией коронавируса и ответственно отнесется к решениям властей страны.