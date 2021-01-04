В секретариате ООН призвали Иран отказаться от обогащения урана до 20%

Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фрахан Хак. Он призвал все стороны выполнять условия совместного всеобъемлющего плана действий и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.

Сегодня в иранском правительстве объявили, что Тегеран возобновил производство высокообогащенного урана на объекте в Фордо.

Многосторонне соглашение по иранскому атому от 2015 года предусматривает обогащение урана до 4%.