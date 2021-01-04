В Белоруссии заработала национальная почтовая электронная система

Стоимость отправки простого электронного письма составит 42 копейки, заказного – полтора белорусских рубля, это около 43 российских.

Чтобы воспользоваться услугой надо зарегистрироваться на сайте Белпочты и подтвердить личность с помощью электронной цифровой подписи, — сообщает пресс-служба Министерства связи и информации страны.

Отмечается, что если адресат еще не зарегистрирован в национальной системы электронной почты, то письмо перед доставкой будет распечатано. Послания можно отправлять с компьютера и мобильных устройств, максимальный размер прикрепленных файлов не должен превышать 30 страниц или 10 мегабайт.