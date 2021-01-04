РУСАДА начала расследование из-за массового снятия биатлонистов с всероссийских соревнований

Российское антидопинговое агентство начало расследование из-за массового снятия биатлонистов с всероссийских соревнований «Ижевская винтовка». 33 юниора отказались от участия после прибытия допинг-офицеров, — сообщило издание Весь спорт" со ссылкой на представителя РусАДА. Он отметил, что все необходимые процедуры уже проводятся.

Проверку случившегося анонсировал и Союз биатлонистов России. Там подчеркнули, что даже снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны допинговых служб.

Соревнования проходили с 23 по 29 декабря. От участия в них отказались юниоры, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Тренерский штаб Югры объяснил снятие биатлонистов с гонки необходимостью дополнительного отдыха.