В Португалии 41-летняя женщина внезапно скончалась спустя 48 часов после прививки от коронавируса Pfizer-BioNTech

В Португалии 41-летняя женщина внезапно скончалась спустя 48 часов после прививки от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech. Об этом пишет издание Daily Mail. Отмечается, что до этого она не имела каких-либо проблем со здоровьем и сразу после вакцинации не испытывала никаких побочных эффектов.

Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое пройдет в ближайшие два дня.

Женщина работала в Институте онкологии в городе Порту. Помимо нее прививку получили еще свыше 500 сотрудников того же учреждения.