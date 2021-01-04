Президент США Дональд Трамп отправится предстоящей ночью в штат Джорджия для участия в победном митинге

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Какую именно победу собирается отмечать действующий глава государства, в документе не уточняется.

Завтра в Джорджии пройдет второй тур выборов Сенат. От исхода голосования будет зависеть соотношение сил в верхней палате Конгресса США.

Ранее Трамп сообщал, что отправится в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в этих выборах сенаторов-республиканцев. Одновременно он продолжает настаивать, что сам победил в этом штате на ноябрьских президентских выборах