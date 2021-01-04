Россия и Казахстан пока единственные страны, которые выступают за увеличение добычи нефти в феврале

Россия и Казахстан пока единственные страны, которые в ходе проходящей сейчас министерской встречи ОПЕК+ выступают за увеличение добычи нефти в феврале еще на полмиллиона баррелей в сутки. Азербайджан занял нейтральную позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации. По его данным, остальные страны-участники организации выступают за продление нынешнего уровня сокращения добычи на 7,2 миллиона баррелей в сутки.

Страны-участницы ОПЕК+ в 2020 году добились больших успехов, и такой темп следует сохранить в дальнейшем. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Министр добавил, что новый штамм коронавируса, повлекший введение новых ограничений в некоторых странах, может замедлить темпы восстановления экономики в этих государствах.