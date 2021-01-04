В Румынии принят закон о борьбе с ненавистью по отношению к цыганам

В подписанном президентом документе антицыганизм определяется, в том числе, как словесные и физические проявления, мотивируемые ненавистью, направленные против цыган и их собственности, культовых помещений, традиций и языка.

Согласно закону, публичное распространение антицыганских идей грозит тюремным заключением от 3 месяцев до трех лет, а создание или принадлежность к таким организациям сроком от 3 до 10 лет.

В Румынии отношение к цыганскому меньшинству является давней проблемой. Многие считают цыган этнической группой, склонной к совершению правонарушений. Сами цыгане жалуются на дискриминацию, обращаясь за поддержкой в международные организации.