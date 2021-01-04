Россия на проходящей в эти минуты встрече ОПЕК+ выступает за рост добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки

Россия на проходящей в эти минуты министерской встрече ОПЕК+ выступает за рост добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом многие участники сделки высказываются против. В их числе Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Алжир и Оман – они поддержали позицию Саудовской Аравии продлить текущую добычу. ОБ этом сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в делегации.

Пока консенсуса среди участников заседания нет. Обсуждение продолжается.

Ранее в своей приветственной речи министр энергетики России Александр Новак сказал, что Москва надеется на восстановление рынка нефти в этом году в связи с массовой вакцинацией населения во всем мире.

По мнению Новака, среди мер по стабилизации ситуации на рынке можно рассмотреть увеличение добычи нефти.