Брюссельское издание EUObserver рассказало, что Лукашенко планировал политические убийства в Германии и России

Брюссельское издание EUObserver рассказало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планировал политические убийства в Германии и России. Журналисты опубликовали запись разговора 2012 года, на которой, предположительно, тогдашний председатель КГБ Вадим Зайцев обсуждает с представителями подразделения спецназа «Альфа» покушения на убийство нескольких человек, в том числе украинского журналиста Павла Шеремета.

Предполагаемыми жертвами должны были стать экс-начальник минского СИЗО №1 Олег Алкаев, бывший командир бригады спецназа Владимир Бородач и экс-начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин. Они в то время могли находиться в Германии. По словам Зайцева, убийства бывших чиновников поручил провести лично Лукашенко, на что он якобы перевел более 1,5 млн долларов.

Специалисты НАТО по Белоруссии подтвердили сходство голоса Зайцева с записью. Следов монтажа экспертиза не нашла.