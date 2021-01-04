Мексика намерена предложить основателю Викиликс Джулиану Ассанжу политическое убежище

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен просить главу МИДа начать необходимую процедуру, чтобы Великобритания оставила Ассанжа на свободе.

Обрадор также приветствовал решение Лондонского суда, который отказался экстрадировать основателя Викиликс в Соединенные Штаты. Президент Мексики считает, что Ассанжа надо помиловать.

Американский Минюст обвиняет его в крупнейшем в истории США хищении секретной информации. В случае его высылки ему может грозить до 175 лет тюрьмы.