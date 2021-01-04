Биатлонисты массово отказались от участия во Всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров. С турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, — сообщает издание Весь спорт.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сказал ТАСС, что инцидент не остался без внимания организации

В любом случае, по его словам, снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны допинговых служб.