Биатлонисты массово отказались от участия во Всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров. С турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, — сообщает издание Весь спорт.
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сказал ТАСС, что инцидент не остался без внимания организации
В любом случае, по его словам, снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны допинговых служб.
Биатлонисты массово отказались от участия во Всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка»
Биатлонисты массово отказались от участия во Всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров. С турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, — сообщает издание Весь спорт.