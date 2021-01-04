Совокупное состояние российских миллиардеров за коронавирусный год увеличилось почти на 14 миллиардов долларов

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg.

Больше всего за год разбогател сенатор от Дагестана, владелец золотодобывающего бизнеса Сулейман Керимов. Его состояние увеличилось почти на 5 миллиардов долларов. На втором месте владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишер Усманов, он заработал около 4,5 миллиардов. На третьем прибавивший более 3 миллиардов глава «Северстали» Алексей Мордашов.