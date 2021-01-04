Россия рассчитывает на восстановление рынка нефти уже в этом году

Этому может способствовать вакцинация населения от коронавируса во всем мире, — сказал вице-премьер Александр Новак в своей приветственной речи на министерской встрече ОПЕК+. Он выразил надежду на использование в рамках сделки механизмов, которые уже себя зарекомендовали, в том числе по восстановлению добычи.

Министры стран ОПЕК+ в ходе сегодняшнего заседания должны определить уровень добычи нефти на февраль.