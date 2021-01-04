Полиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета

В распоряжении следствия есть документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что часть информации была опубликована в интернете. На аудиозаписях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства.

В частности, отравление с использованием токсичных веществ и подрыв.

Как пишет Telegram-канал Nexta Live, на записи якобы слышен голос экс-главы КГБ Белоруссии Вадима Зайцева. Павел Шеремет погиб в центре Киева в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля.