В центре Санкт-Петербурга ограблен банк

Это произошло в Адмиралтейском районе, — рассказали РБК в пресс-службе главка МВД по северной столице. Информации о пострадавших нет. Также неизвестна сумма украденных средств. Название банка не уточняется.

На видеозаписи с места преступления видно, как мужчина в маске заходит в отделение и угрожает сотрудникам предметом, похожим на пистолет.

Как сообщает телеканал «78.ру», ограблено отделение Сбербанка на Сенной площади, украдено около 8 тысяч долларов и 500 тысяч рублей. В самой кредитной организации информацию пока не комментировали.