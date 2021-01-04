Иран приступил к обогащению урана до 20%

Это в пять раз выше, чем уровень, предусмотренный ядерной сделкой 2015 года.

В Иране сделали один из первых шагов по выполнению принятого Исламской республикой документа под названием «Стратегические действия по отмене санкций». В качестве мер там указано и увеличение степени обогащения урана. Первым ядерным объектом, на котором уран будут обогащать до 20%, стал комплекс в Фордо, сообщили власти Ирана. По их заверениям, об этих действиях Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ядерная сделка, заключенная в 2015 году, в качестве одного из условий предусматривает обогащение урана на ядерных объектах в Иране лишь до уровня чуть более 3,5%. Нынешний уровень в 20% недостаточен для производства ядерного оружия, отмечают эксперты, но, таким образом, значительно превышает указанный в договоренностях. Ряд экспертов полагает, что тем самым Иран хочет оказать давление на США и добиться отмены американских санкций. Осложнение между странами произошло несколько лет назад – одним из первых действий, которое привело к обострению отношений, стал выход Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном. Впоследствии Штаты ввели сразу несколько пакетов санкций против Исламской республики.

В Вашингтоне на решение Ирана увеличить уровень обогащения урана до 20% пока не отреагировали. Вместе с тем Израиль уже обвинил Тегеран в намерении создать ядерную бомбу.