Синоптики прогнозируют слабый мороз в Москве на Рождество

Температура воздуха ожидается -5...-8 градусов, облачность и небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синяков. По его словам, сейчас в столичном регионе температура выше нормы «весьма существенно, примерно на пять-шесть градусов».
2021-01-04T18:32:58+03:00
2021-01-04T18:32:58+03:00
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18:32, 04 января 2021
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