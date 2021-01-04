Синоптики прогнозируют слабый мороз в Москве на Рождество

Температура воздуха ожидается -5...-8 градусов, облачность и небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синяков. По его словам, сейчас в столичном регионе температура выше нормы «весьма существенно, примерно на пять-шесть градусов».