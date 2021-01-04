Неизвестные разрисовали свастикой церковь 13-го века во французской коммуне Эшубулен

Об этом говорится в Твиттере префектуры департамента Сена и Марна. Там пообещали, что виновные не останутся безнаказанными, на их поиски мобилизованы полиция и жандармерия.

29 декабря свастику обнаружили на здании, где располагаются ясли в коммуне Мелен, днем ранее неизвестные нарисовали свастику на нескольких десятках могил кладбища города Фонтенбло.