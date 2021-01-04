Обсуждение проходит в формате видеоконференции. На этом заседании нефтеэкспортеры должны решить, стоит продолжать восстановление добычи нефти, начатое в декабре.
Согласно ранее достигнутым договоренностям, добыча может возрастать, но не более чем на полмиллиона баррелей в сутки.
Между тем, по данным источников ТАСС, большинство стран альянса выступили за сохранение текущего уровня нефтедобычи.
Министры стран ОПЕК+ начали последний раунд переговоров по уровню добычи нефти на февраль
Обсуждение проходит в формате видеоконференции. На этом заседании нефтеэкспортеры должны решить, стоит продолжать восстановление добычи нефти, начатое в декабре.