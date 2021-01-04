Иран возобновил процесс обогащения урана до 20%

Это в пять раз превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года уровень в 4%, сообщает агентство Mehr. По его данным, производство началось на ядерном объекте в Фордо за несколько недель до смены президента США. Власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана в год. В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике.